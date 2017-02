Inspiratie voor pastorale gesprekken in Bethabara

VOORTHUIZEN - In het Hervormd Kerkelijk Centrum Bethabara in Voorthuizen wordt op zaterdag 11 maart het boek "Ontmoeting. Inspiratie voor pastorale gesprekken" gepresenteerd. Het verschijnt onder redactie van Aart Peters en Leo Smelt. Dit boek wil pastorale bezoekers inspireren door ze te laten leren van anderen.



Voor twintig pastorale doelgroepen en situaties geven vijftig auteurs een schat aan fijngevoelige casusbeschrijvingen, met aanzetten tot reflectie, een Bijbelgedeelte en gebed. Daarnaast zijn er Bijbelstudies voor bezinningsmomenten (persoonlijk en als kerkenraad) opgenomen en geeft het boek achtergrondinformatie over gespreksvaardigheden (o.a. Nico vd Voet , docent CHE) en pastorale communicatie.

Er is op 11 maart 's morgens van 9 uur tot 12.15 uur een toerusting georganiseerd om de smaak van dit boek te pakken te krijgen. Via inleidingen en workshops (o.a. o.l.v. ds. Van Daalen, Nijkerk en ds. Van Leeuwen, Voorthuizen) is er de laagdrempelige mogelijkheid om stil te staan bij die mooie en moeilijke taak van het pastorale bezoekwerk.

Voor het volledige programma en voor de opgave kan men terecht bij: aanmelden@boekencentrum.nl onder vermelding van naam, adres, aantal personen en 'Betreft Studiedag Ontmoeting 11 maart' en 'Mail mij het hele programma'. Deelname kost € 15,- per persoon (incl. koffie/thee én een exemplaar van het boek Ontmoeting). Betaling: aan de zaal (contant of pinnen). Ruime parkeermogelijkheid!

Ontmoeting

Peters en Smelt redigeerden het boek op verzoek van uitgeverij Boekencentrum. "Het zoveelste boek over pastoraat? Ja, maar wel met een speciale, praktische invalshoek", aldus Smelt. "Namelijk het stimuleren van reflectie op concrete ontmoetingen die plaatsvonden. Bijvoorbeeld tijdens huisbezoeken. Dat is een van de rubrieken. Wel 50 scribenten leverden hun praktijkverhalen in voor al de verschillende categorieën (zoals bezoeken aan zieken, jongeren, ouderen, huwelijken in de crisis). Onder de schrijvers zijn Marthijn, Heintje, Wim en ik en vele pastores hier uit onze regio".

Naast praktijkvoorbeelden bevat het boek artikelen over Hoe ga je de diepte in tijdens een gesprek? (Nico van de Voet, CHE) en Hoe leer je reflecteren? (Leo Smelt) gespreksvaardigheden. Ook bevat het boek bijbelstudies voor persoonlijke toerusting en vergaderopeningen. Op de toerustingsmorgen zijn er korte inleidingen te horen en twee van de aangeboden 6 workshops te volgen o.l.v. bijvoorbeeld ds. Van Daalen, ds. Van Leeuwen of drs. Eijmael-Verkade.