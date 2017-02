Steeds meer bedrijven in regio FoodValley bieden mensen met arbeidsbeperking kans

REGIO - Een steeds groter aantal bedrijven in de arbeidsmarktregio FoodValley kiest voor mensen met een arbeidsbeperking en dus voor sociaal ondernemen. Op de landelijke Dag van de Duizend Voorbeelden, 16 februari 2017, worden vijftig bedrijven in de regio verrast met een presentje van Regionaal Werkbedrijf FoodValley. Tevens enthousiasmeren deze ondernemers collegabedrijven en laten zij zien hoe deze groep werknemers succesvol kan worden ingezet.



De Dag van de Duizend Voorbeelden is een landelijk initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland om ondernemers te informeren over de Banenafspraak. Deze afspraak, in 2013 gemaakt tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft als doel dat er in 2026 125.000 banen gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Elke arbeidsregio ondersteunt ondernemers in de regio bij het beschikbaar maken van werkplekken voor mensen die anders uit beeld dreigen te blijven. Ondersteuning is er zowel op financieel gebied als op het vlak van coaching en begeleiding van werkgever en werknemer.



Sociaal Ondernemen Loont

In de arbeidsmarktregio FoodValley, waar de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Renkum, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen toe behoren, worden ruim vijftig bedrijven in het kader van de campagne Sociaal Ondernemen Loont van het RWB Regio FoodValley verrast met een presentje. Dit als dank voor hun bijdrage aan de Banenafspraak. Met hun ervaringen uit de praktijk hopen de voorbeeldbedrijven hun collega's te enthousiasmeren.