Pestvogel gesignaleerd in Barneveld

BARNEVELD - In de wijk de Burgt is langs de Barneveldse Beek een heel canon aan fotografen met kanonlenzen, zeg maar, gesignaleerd. Deze soort komt af op de pestvogel, die er even huist. Die op zijn beurt komt af op de besjes die pestvogels (Bombycilla garrulus) heerlijk vinden.

De pestvogel bewoont dichte taiga in Noord-Rusland en bosrijke gebieden van Scandinavië, zo de website van Vogelbescherming. Als in de gebieden in de winter te weinig bessen te vinden zijn, komt de pestvogel naar Nederland. Zo'n invasie van grote aantallen treedt onregelmatig op; andere jaren is het een vogel, die schaars is tijdens de winter. In het verre verleden werd de vogel gezien als brenger van onheil, vandaar ook z'n naam: pestvogel. Bij de oosterburen heten ze heel neutraal 'zijdestaart' (Seidenschwanz). Ze zijn ongeveer zo groot als een spreeuw en hebben een opvallende kuif.