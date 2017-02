Informatieavond speelplekken Rootselaar-West

BARNEVELD - Hoe gaan de speelplekken in Rootselaar-West eruitzien? Denk en ontwerp mee! Vanavond - donderdag 16 februari - is er een informatieavond. Deze start om 18.30 op de gemeentewerf aan de Kallenbroekerweg 121. Aanmelden kan via spelen@barneveld.nl of telefoonnummer 14 0342.

Tijdens de bijeenkomst vertelt de projectleider over het speelruimteplan en kunnen aanwezigen zich aanmelden om mee te denken over de inrichting van de speelplekken. Bij de bijeenkomst is ook een medewerker van de Speeltuinbende om te praten over samen buiten spelen door kinderen met en zonder handicap.

Enquête

Bij de inrichting van de speelplekken worden ook de uitkomsten van een enquête betrokken. Bewoners van Rootselaar-West, Zwartebroek en Norschoten kunnen deze invullen via www.barneveld.nl/spelen.

Interactieve speelkaart

De gemeente pakt de komende vijf jaar in totaal 175 speelplekken in de hele gemeente aan. Wilt u weten wat er met de speelplek bij u om de hoek gaat gebeuren? Per locatie is alle informatie terug te vinden op een interactieve kaart. Deze is beschikbaar op www.barneveld.nl/speelkaart.

Nieuwsbrief

In de wijken die in 2017 aan de beurt zijn, is een nieuwsbrief verspreid. Deze nieuwsbrief kunt u ook opvragen via communicatie@barneveld.nl

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over het Speelruimteplan en de detailplanning van de diverse bijeenkomsten vindt u op www.barneveld.nl/spelen. Als u vragen heeft kunt e-mailen naar spelen@barneveld.nl of contact opnemen via telefoonnummer 14 0342.