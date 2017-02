Kinderkookclub in Kootwijkerbroek

KOOTWIJKERBROEK - Wegens groot succes biedt Be Active Barneveld de kinderkookclub nog een keer aan in Kootwijkerbroek e.o.. In de Essenburcht wordt vanaf 6 maart t/m 27 maart van 16:00-18:00uur weer kinderkookclub gegeven. Vier keer koken op maandagmiddag waarbij je de beginselen van het koken onder de knie gaat krijgen. We zullen elke keer een voor,- hoofd en nagerecht klaarmaken.