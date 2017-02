SGP wil steun provincie voor aanpak fijnstof in FoodValley

BARNEVELD - Statenlid Bennie Wijnne (SGP) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over het 'Manifest gezonde leefomgeving' en wil daarvoor steun van de provincie. Ook vraagt hij, of het manifest ook in andere delen van Gelderland kan worden toegepast.

In december 2016 is in de Regio FoodValley het "manifest gezonde leefomgeving" tot stand gekomen. Diverse partijen zijn hierbij betrokken zoals: Regio FoodValley gemeenten Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude, Omgevingsdienst de Vallei, de provincie Gelderland, de Wageningen University & Research en het Poultry Expertise Centre, LTO Gelderse Vallei, Ned. Vakbond Pluimveehouders, Ned. Vakbond Varkenshouders, Ned. Melkveehouders Vakbond, Agr. Jongeren Contact Stroe/Wekerom en AJK Ederveen, Plattelands Jongeren Gemeenschap Utrecht afd. Woudenberg.

Die partijen hebben afgesproken, de komende tijd lokaal maatregelen te nemen om de invloed van de veehouderijsector op de luchtkwaliteit te verminderen. Daarvoor hebben de partijen de handen ineen geslagen en gezamenlijk de route uitgestippeld. Met deze unieke samenwerking wordt het mogelijk om de gebiedsopgave regionaal op te pakken. Dit is belangrijk voor dit gedeelte van regio Food Valley: "Dat is goed voor inwoners, voor de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische ondernemers en voor het dierenwelzijn", aldus de betrokken bestuurders.

De overeenstemming over het maken van afspraken over een gefaseerde en reële aanpak van een soort 'APK' voor bestaande stallen, laat volgens Wijnne zien, dat alle partijen bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen in deze gezamenlijke opgave. "Het Ministerie van I en M liet weten, het initiatief te verwelkomen en gaat graag het gesprek aan met de partijen hoe het Rijk het initiatief kan ondersteunen."

De SGP vraagt nu aan het dagelijks bestuur van de provincie - Gedeputeerde Staten - of het mogelijkheden ziet om het proces verder te ondersteunen en aan te jagen. "In hoeverre kan dit initiatief ook in andere gebieden in de provincie Gelderland navolging krijgen? In hoeverre ziet u mogelijkheden om boeren die als voorloper in dit traject hun nek uitsteken financiële tegemoetkoming te bieden om zo nog sneller tot resultaten te komen?"