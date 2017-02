Run-Bike-Swim 2017: Sportieve dames in strijd met zichzelf

Tweede Paasdag vindt de derde editie van Run-Bike-Swim plaats in en rondom zwembad De Heuvelrand. De inschrijving is inmiddels geopend. Het damesteam bestaande uit Gerda Eling, Francien de Haas en Ellis van den Boogert doet voor de tweede keer mee. Het laagdrempelige evenement is niet alleen een sportieve, maar ook heel gezellige aangelegenheid. Het team dat de vorige keer heel blanco van start ging, heeft ditmaal wel een doel voor ogen.

Door Ellen van der Roest

VOORTHUIZEN – "Er zijn geen categorieën en van herenteams gaan wij het niet winnen, dus we hebben ons eigen doel maar gesteld", lacht Gerda.

"De vorige keer hebben we net geen vijf hele rondes vol gemaakt, deze keer willen we dat in elk geval halen en het liefst nog een beetje meer".

Een ronde bestaat uit, in estafettevorm, 250 m zwemmen, 1,5 km fietsen en 1 km lopen. Gerda neemt het zwemmen op zich, Francien doet het fietsen en Ellis gaat hardlopen. De deelnemende teams krijgen anderhalf uur de tijd om zoveel mogelijk rondes af te leggen.

Heftig

Wat de dames vooral bijgebleven is, is dat het misschien geen hele lange afstanden zijn, maar dat het wel heel explosief was. "Het was heel heftig om in korte tijd te presteren, even bij te komen en dan weer een ronde te doen", vertelt Francien.

Toch kijkt het team echt uit naar de wedstrijd. "We weten nu wat we kunnen verwachten, we gaan allemaal proberen nog net wat harder te gaan dan de vorige keer", legt Ellis uit. Toch doen de dames niet alleen maar mee voor het sportieve element. "Het is heel gezellig en ik hoop echt dat het uitgroeit en een blijvend evenement wordt in Voorthuizen". Het wordt georganiseerd door de loop-, zwem- en fietsvereniging om zo wat publiciteit voor de verenigingen te vergaren.

Gerda, Francien en Ellis zijn trouwe leden van fietsvereniging De Veluwerenners. "Het is een heel gezellige vereniging en we kunnen nog best wat dames gebruiken. We trainen een keer per week op woensdagavond vanaf 1 april en gedurende de wintermaanden op zaterdagochtend. We fietsen in een leuk tempo, wat voor iedereen bij te benen is. Er is altijd een voorrijder en een achterrijder en we rijden hele mooie routes, we staan ook regelmatig een keer stil om een foto te maken".

Clinics

Daarnaast worden ook regelmatig leuke clinics georganiseerd zoals sleutelen aan je fiets of we maken een leuke toertocht", zegt Gerda. Meer informatie over De Veluwerenners of over Run-Bike-Swim is te vinden op www.veluwerenners.nl.