BARNEVELD - Be Active en Sportclub do-it starten sportprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij voldoende animo start er vanaf april een sport- en beweeguur in een geschikte sportomgeving zonder storende prikkels met specifiek voor deze doelgroep getrainde begeleiding en persoonlijke aandacht. Voor inwoners met NAH die meer willen weten over het sportprogramma wordt op 16 maart een kennismakingsmiddag georganiseerd.

Ook inwoners die interesse hebben om begeleider of buddy te worden in het sportprogramma zijn van harte welkom.

Be Active en Sportclub Do-it vertellen hierover: "Een reguliere sportschool is vaak net een brug te ver voor mensen met hersenletsel. Wij willen deze doelgroep aanmoedigen om meer te gaan bewegen. Daarom willen wij voor hen bepaalde drempels wegnemen en een aangepast programma aanbieden waarbij persoonlijke aandacht centraal staat. Dat is iets waar we als gemeente en sportcentrum graag aan bijdragen!"

Kennismaken met het NAH-sportprogramma Sportclub Do-it wil mensen met niet-aangeboren hersenletsel met het zogenaamde project "Meet me @ the gym" de sportondersteuning bieden die zij nodig hebben. Met het "Meet me @ the gym" krijgen ze specialistische sportondersteuning op het gebied van NAH. "Meet me @ the gym" is ontwikkeld door de Hersenstichting, de Edwin van der Sar Foundation, in samenwerking met Fit!Vak. Inwoners met NAH die willen kennismaken met het aangepaste sportprogramma kunnen dit doen tijdens de inloopmiddag kunnen op 16 maart van 13.30 – 16.00 uur. Inschrijven kan via de website van Sportclub do-it: http://sportclubdo-it.nl/meet-me-the-gym/.

Vrijwilligers als begeleiders

De organisatie van het sportprogramma is ook op zoek naar vrijwilligers die interesse hebben om begeleider of buddy te worden van iemand met NAH die deelneemt aan het sportprogramma. Een begeleider of buddy kan een vriend, vriendin, vader, moeder, broer, zus zijn of iemand die het leuk vindt om vrijwillig met iemand met NAH te sporten en deze persoon daarbij wil helpen. Ook de vrijwilligers zijn welkom op de inloopmiddag.

Niet aangeboren hersenlestsel (NAH) In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een hersenziekte of een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie (bron: Hersenstichting). Zowel lichamelijke als cognitieve problemen zijn het gevolg en kunnen een enorme impact hebben op het dagelijks functioneren. Voor mensen met hersenletsel is beweging daarom noodzakelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lichaamsbeweging niet alleen ons lichaam, maar ook ons brein in conditie houdt. Beweging zorgt voor verbetering van hersenfuncties en geeft positieve energie. Bovendien kan beweging de kans op een terugval verkleinen.