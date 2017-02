Orgel Dorpskerk weer klaar voor de dienst

VOORTHUIZEN - Deze week heeft de firma Flentrop uit Zaandam de renovatiewerkzaamheden aan het orgel in de Dorpskerk afgerond. Dat meldt de Kerkbode van de Hervormde Gemeente Voorthuizen.

Zo is het orgel o.a. grondig schoongemaakt en zijn er diverse luchtlekkages gerepareerd door onderdelen te vervangen of afdichtingen van leer aan te brengen. Ook zijn er kleine herstelwerkzaamheden aan meerdere pijpen uitgevoerd en onderdelen van pijpen die door corrosie waren aangetast, vervangen.

"Zonder alle technische details aan te geven, kunnen we wel vermelden, dat er veel werk verzet is en dat de meeste werkzaamheden heel tijdrovend waren omdat men vaak op heel moeilijk bereikbare plaatsen moest werken", aldus het college van kerkmeesters.

"Tijdens de renovatieperiode hebben we gebruik gemaakt van een vervangend kistorgeltje dat eigenlijk een te lage capaciteit had, maar door het gebruik van een microfoon hebben we het er toch mee kunnen redden. We zijn daarom blij dat we het grote orgel weer in gebruik kunnen nemen en hopen, dat zowel de gemeente als de organisten er de komende jaren weer volop van mogen genieten".