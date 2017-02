BARNEVELD - De Harmonie heeft 26 nieuwe foto's van 15 februari toegevoegd aan het album Phil Good concert 15 februari.

Het 'jongste' orkest van De Harmonie heeft haar eerste concert van het seizoen gegeven. Vrienden, familie en (oud-)leden in de zaal kregen een divers programma voorgeschoteld. Met jazzy, joodse, mars- en klassieke muziek. Het was een groot succes en het bleef nog lang gezellig in de Phile, zo laat De Harmonie weten.