Tentoonstelling 'Mooie mannen' geopend

BARNEVELD - Burgemeester Asje van Dijk heeft vanmiddag de tentoonstelling 'Mooie Mannen' van Annelies Barendrecht in Museum Nairac geopend. Mijntje Pluimers zette een dozijn foto's op Facebook.

Een interessant portret is het resultaat van een dialoog tussen fotograaf en model. Het portret zegt iets over de intermenselijke relatie die in korte tijd tussen twee mensen is ontstaan. Fotograaf Annelies Barendrecht (1949) heeft deze dialoog vastgelegd in 50 portretten van heren op leeftijd. Samen vormen zijn de foto expositie Mooie Mannen, van 17 februari tot en met 10 juni in Museum Nairac.