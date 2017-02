2e Boeldag-schuurverkoop Zaterdagmorgen 25 februari op de Nieuwe Voorthuizerweg 15A.

Op de laatste zaterdag van de maand gaat de deur van de Boeldag opslag in Voorthuizen weer een hele morgen open voor belangstellenden. Net als aan het einde van de vorige maand, toen de Boeldag-schuurverkoop voor de 1e keer plaats vond, verwacht de organisatie een grote toeloop. Er wordt gerekend op veel koopjesjagers, want het aanbod van spullen is dit jaar buitengewoon goed te noemen. De verkopers praten zelf over een opleving nu de populariteit van marktplaats.nl lijkt te verschuiven.

Daarnaast wordt er ook gerekend op mensen uit het dorp Voorthuizen en omgeving, die gewoon komen voor de gezelligheid. Er is deze maand daarom meer ruimte voor een gewone ontmoeting met elkaar, onder het genot van de ter plekke gezette verse koffie of thee.

Voor belangstellenden, die deze zaterdag verhinderd zijn, blijft de door-de-weekse tussentijdse verkoop op afspraak mogelijk. Er kan daarvoor via de Boeldag-telefoon (06-57 340 346) een tijd worden afgesproken waarop de toonzaalverkoper aanwezig is. Het voordeel daarvan is, dat deze heel goed weet welke spullen binnengebracht zijn. Aan de telefoon is dan al efficiënt een goede inschatting te maken of de gevraagde spullen beschikbaar zijn en eventueel worden deze alvast klaar gezet voor bezichtiging.

Kijk voor meer informatie op de vernieuwde website www.boeldag.com