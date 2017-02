Winterfair 2017: vette opbrengst voor het goede doel

BARNEVELD - Zaterdag was aan de Nijkerkerweg 130 alweer de 4e Winterfair van de Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o.. Het was een erg gezellige drukte en er was dan ook heel veel leuks te zien en te doen. Buksschieten, "spijkerpoepen", knutselhoekjes, springkussen, heel veel lekker eten, kraampjes met kleding, lekkers, toiletpapier, een kapster, een fotoshoot, enz. enz., er was voor elk wat wils.



Jan van Woudenberg, de voorzitter van de Jeugdvereniging 16+ "Sursum Corda", komt er, tussen het hamburgers-met-ui braden door, even gezellig bij zitten voor een interviewtje. Margreet Schout voorziet ons van een lekker bakkie koffie met cake.

Jan vertelt enthousiast, dat heel veel jongeren actief zijn op de Winterfair. De helft van de opbrengst van de Winterfair is voor de jeugdvereniging en het jeugdkamp eind van het jaar, dus zij weten waar ze het voor doen. De andere helft gaat naar Stichting Gevangenenzorg Nederland.

Een aantal particulieren die met een kraam staan geven ook een deel van hun dagopbrengst aan de goede doelen.

Jan: "Het gemeente zijn komt echt tot uiting op deze dag en bevordert de onderlinge gemeenschap. Veel jongeren hebben hun zaterdagbaantje er even voor geskipt om vandaag met veel enthousiasme de handen uit de mouwen te steken. Heel erg leuk en gezellig om zo samen bezig te zijn en het stimuleert de jongeren natuurlijk dat de helft van de opbrengst voor het kamp is. Afgelopen week zijn we met een aantal jongelui nog lekker wezen karten."

Al met al een ontzettend geslaagde dag met een opbrengst van 4550 euro netto, 1500 euro meer dan vorig jaar, dus de jeugd èn de Gevangenenzorg kunnen dankbaar zijn.