Van alles te doen op Kinderboerderij De Glind

DE GLIND - Op Kinderboerderij Jeugddorp De Glind gaan er veel makke geiten in een hok. Afgelopen weken zijn er twee dwerggeiten en een melkgeit die lammeren hebben gekregen.



In de voorjaarsvakantie zijn er weer verschillende activiteiten te doen voor de kinderen op Kinderboerderij Jeugddorp De Glind.



- Zaterdag 25 februari en zaterdag 4 maart van 9.00 tot 16.00 uur DIERVERZORGER voor een dag

dagje met onze dierenverzorgers meelopen. je gaat dan de dieren voeren, watergeven, hokken schoonmaken. De kosten voor deze dag bedragen € 15,- per persoon.



- Zaterdag 25 februari is er de hele dag gelegenheid om vogelnestkastjes in elkaar te zetten , zodat de vogels in het voorjaar bij jullie in de tuin eitjes kunnen gaan uitbroeden. De kosten bedragen € 7,50 per nestkastje.



- Maandag 27 februari kun je de hele dag KONIJNEN leren verzorgen.

Je mag dan de konijnen voeren en water geven en je mag ook leren de nagels te knippen. Deze dag begint om 9.30 uur en eindigt om 15.30 uur. De kosten bedragen € 15,- per persoon.



- Woensdag 1 maart van 9.30 tot 15.30 uur VERZORGPONY voor 1 dag.

De hele dag mag je dan meehelpen de pony's te verzorgen. Na het verzorgen krijg je een hoefijzer om mee naar huis te nemen. De kosten bedragen €17,50 persoon.



- Donderdag 2 maart kun je doorlopend een klomp beschilderen de kosten voor de klomp bedragen €7,50 per stuk.



Wil je meedoen aan een van de bovenstaande activiteiten geef je dan op per mail:deglindkinderboerderij@gmail.com of telefonisch 0342-451705.

