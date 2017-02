BARNEVELD - De Kuikenloop LC Barneveld is op zoek naar een aantal vrijwilligers, die tijdens de Kuikenloop op 8 april a.s. willen meehelpen, onder andere met het stempelen van de stempelkaarten van de deelnemertjes. Wie vindt het leuk om ons hierbij te helpen?, zo de oproep op Facebook vandaag. Minimale leeftijd 16 jaar en het is van 11.00 uur tot circa 13.30 uur.