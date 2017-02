Kampioensstrijd CKV Spirit B1 in foto's

BARNEVELD - CKV Spirit heeft een uitgebreide fotoreportage van de kampioenswedstrijd KVZ B1 tegen CKV Spirit B1 op haar Facebookpagina gezet.

"Spirit B1 is kampioen en gaat naar de hoofdklasse!", aldus Spirit. "Na een spannende gelijkopgaande wedstrijd hebben onze toppers in de laatste 5 minuten de wedstrijd binnen weten te slepen, de eindstand was 14-12. De spanning was enorm hoog, Josina Van Den Bosch had totaal geen last van deze spanning ;). Mede dankzij haar passie, heeft onze B1 deze klasse prestatie neergezet. Het succesvolle zaalseizoen is nog niet afgelopen, in de competitie wacht er nog één wedstrijd tegen DVO, waarna de de ulieme beloning op 18 maart plaats zal vinden! Want op die datum zal de B1 strijden op het NK in Dordrecht." Fedliciteer de B1 door een like of te reageren, zo vraagt Spirit, "deze hebben zij dubbel en dwars verdiend".