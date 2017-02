Meerwaarde is 'proud of its students'

BARNEVELD - Vrijdag 3 februari vond de jaarlijkse activity day plaats op De Meerwaarde. 'A big day' voor de 4e jaars leerlingen, omdat deze dag geheel in het teken van hun Engels mondeling stond, zo de school in haar wekelijkse nieuwsbrief.

De leerlingen hebben het fantastisch gedaan. De Britten, die speciaal hiervoor een dag op school kwamen, waren zeer positief over de houding en inzet van de leerlingen. En uiteraard werd er de hele dag Engels gepraat.

Elke klas had een eigen docent en de dag begon met een kennismaking of een spel. In de loop van de ochtend kregen de leerlingen de opdracht om zich voor te bereiden op een interview of een rollenspel over hun toekomstig werk. In de interviews kwamen de mooiste woorden voorbij, zoals 'pediatric nurse' en werd netjes uitgelegd welke ingrediënten (carots) er wel of niet in spaghetti bolognese thuis horen. De rollenspelen leverden prachtige situaties op, met haar dat 'paars' werd geverfd in de kapsalon en een ongelukje in de keuken waarbij verband professioneel om een gewonde arm werd gelegd. "Wij zijn trots op onze leerlingen en ze weten dat ze dat zelf ook mogen zijn!" aldus De Meerwaarde.