Opbouwend bezoek voor leerlingen Meerwaarde

BARNEVELD - Op maandag 6 februari zijn de leerlingen van afdeling Bouwen, Wonen en Interieur van De Meerwaarde naar de bouwbeurs in Utrecht geweest.



Deze beurs is elke twee jaar een must voor iedereen die iets met bouwen en wonen te maken heeft. Of je nu de Infra kant op gaat of dat je metselaar, timmerman of interieurontwerper wilt worden, op deze beurs zie je de laatste stand van zaken op jouw vakgebied, zo de nieuwsbrief van De Meerwaarde.

"Het was een topdag. De leerlingen hebben zich in de bus en op de beurs kostelijk vermaakt, zich goed gedragen en veel informatie opgehaald bij de diverse stands. Om het beursbezoek een beetje in goede banen te leiden en ze bij de belangrijkste stands langs te laten gaan, kregen ze een vragenlijst mee. De antwoorden waren bij de diverse stands te vinden. Een klein aantal leerlingen heeft alle stands bezocht maar niet die op het formulier. Deze leerlingen kwamen met een (bijna) leeg formulier terug. Zij hadden wel een volle tas met allemaal gadgets van bepaalde exposanten.

Het merendeel had echt zijn best gedaan om alles te vinden, maar bij sommigen was het niet helemaal gelukt. Er zijn echter drie kanjers die alle stands hebben bezocht en ook nog alle vragen goed hadden. Waar vind je dat nog, een score van 100%? Nou, dat vind je bij Stef van Dasselaar, Wilbert Velthuizen en Bassam Alkouri." Zij gaan naar huis met een cadeaubon van Karwei.