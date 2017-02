Nieuwe Duitse ambassadeur bezoekt Food Valley

EDE - De Duitse ambassadeur Dirk Brengelmann brengt morgen een werkbezoek aan de provincie Gelderland. Hij bezoekt de Fruitmasters Groep in Geldermalsen, het World Food Center in Ede en de WUR campus in Wageningen. Hij wordt vergezeld door staatssecretaris Günther Horzetsky van Noordrijn-Westfalen.

In Geldermalsen worden zij ontvangen door Commissaris van de Koning Clemens Cornielje en economie-gedeputeerde Michiel Scheffer. Het thema van het werkbezoek is Gelderland als proeftuin voor de economie van morgen. De We-Pod, Fruitmasters en het World Food Centrum zijn voorbeelden hiervan. Gelderland investeert in een slimme, schone economie die zorgt voor duurzame groei en banen.

Word Food Center

's Middags bezoekt de ambassadeur het Word Food Center in Wageningen. Het centrum laat zien hoe de Gelderlandse voedingsindustrie oplossingen aandraagt voor het voeden van de wereldbevolking. In 2017 opent deze unieke 'voedselbeleving' in het hart van de 'voedselvallei'haar deuren.



Aansluitend wordt de ambassadeur ontvangen in het gebouw Plus Ultra op de WUR Campus. Het gebouw biedt op 7000 m2 onderdak aan kantoren, labaratoria en ontmoetingsruimten waar bedrijven kennis en faciliteiten delen. Op de WUR campus maakt dhr. Brengelmann een proefrit in de We-Pod, de zelfsturende auto waar ook Duitsland warme belangstelling voor heeft als openbaar vervoer van de toekomst.

Grenzeloos Werken

Het werkbezoek wordt afgesloten met een diner in Kasteel Huis Bergh, waar de ambassadeur met bedrijven en onderwijsinstellingen over de kansen voor grensoverschreidend werken. Eerder deze maand pleitten de grensprovincies al voor nieuwe maatregelen om het werken over de grens aantrekkelijker te maken.



Gedeputeerde Michiel Scheffer verheugt zich op het werkbezoek van de nieuwe Duitse ambassadeur: 'Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Als goede buren hebben we elkaar veel te bieden op het gebied van logistiek, industrie en onderwijs. Intensivering van de samenwerking met Duitsland biedt kansen om de groei van de Gelderse economie te versnellen. Samen maken we werk van open grenzen!'



Sinds 25 augustus 2016 is dhr. Brengelmann de Duitse ambassadeur in Nederland. Daarvoor was hij ambassadeur in Brazilië en ondersecretaris-generaal van de NAVO.