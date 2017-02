Danny Vera manoeuvreert tussen donker en daglicht

Schaffelaartheater - De in 1977 geboren Danny Vera kocht in 1995 zijn eerste gitaar in New Orleans. Hij koos voor een gitaar met een echt authentiek Amerikaans geluid in de stijl van zijn helden. Danny begon in 1999 met zijn eerste band die een jaar later al een grote prijs in Nederland won: 'De Zeeuwse belofte'. Na uitverkochte zalen door het hele land, memorabele optredens bij 'De Wereld Draait Door' en 'RTL Late Night' en al 6 jaar lang te zien zijn geweest bij 'Voetbal Inside' reist Danny nu samen met zijn band langs Nederlands mooiste theaters. Het mooie art-deco décor maakt de beleving compleet en brengt u terug naar vervlogen tijden. Op donderdag 16 maart staat Danny Vera in het Schaffelaartheater.Danny heeft een veelzijdig repertoire dat, zoals de naam al zegt, over de donkere en lichte kant van het leven gaat. Beleef een ongedwongen avond samen met de altijd sympathieke en best geklede man van Nederland.