Groep 4 van Willem van Oranjeschool exposeert

Kunst moet je beleven! In dat kader heeft groep 4 van de Willem van Oranjeschool meegedaan aan het project Kunstenaars in de Dop bij Ward's Art.

Na een korte uitleg over de verschillende soorten kunst in de winkel zijn de kinderen aan de slag gegaan om hun eigen draadbeelden te maken. 'Kunst is emotie' vertelde een van de kinderen me wijs. 'Je kan dus je gevoel in je beeld kwijt'. 'Kleur vertelt ook hoe je je voelt' vertelde een ander. 'Soms bedenk je van te voren wat je gaat maken, soms gaat het van zelf.'

De draadbeelden van de kinderen ontstonden zeker niet van zelf; er is over nagedacht en gediscussieerd met de buurman, -vrouw, er is uitleg gegeven en er zijn dingen uitgeprobeerd. Kortom alles wat een 'echte kunstenaar' ook zou doen.

Wilt u zien wat deze ware 'kunstenaars in dop' hebben gemaakt? Van 23 februari t/m 3 maart is de expositie van groep 4 van de Willem van Oranjeschool te zien bij Ward's Art aan het Dijkje 5 in Barneveld. De openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.