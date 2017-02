Bibliotheek viert 100 jaar Fiep Westendorp

Ter ere van 100 jaar Fiep Westendorp is er in de bibliotheek van 6 t/m 25 maart een mini-expositie te zien van haar werk als illustrator. Voor kinderen is er aansluitend gelegenheid een speurtocht te doen die geheel in het teken van 100 jaar Fiep staat. Bovendien doet de rondreizende Fiepbus Barneveld aan op 11 maart en organiseert de bibliotheek op deze dag een muzikaal tekenavontuur.

Fiep Westendorp is vooral bekend van haar werk als illustrator. Jarenlang illustreerde zij kinderboeken waaronder die van Annie M.G. Schmidt. Daarmee bracht ze onder andere Jip & Janneke, Otje, Pluk van de Petteflat en Pim en Pom tot leven. Een greep uit de illustraties die zij van deze kinderhelden maakte, is te zien in de reizende expositie die van 6 t/m 25 maart in de bibliotheek te vinden is.

Aan deze tentoonstelling is een speurtocht voor kinderen gekoppeld die hen test op de kennis die ze hebben van de vele kinderhelden die zij op papier vastlegde. De speurtocht is op te halen bij de balie in de bibliotheek. Kinderen die de speurtocht tot een goed einde weten te brengen, ontvangen bij inlevering een prijsje. Geschikt voor 4- tot 12-jarigen.



11 maart: kleurenfeest en Fiepbus

Op 11 maart is de rondreizende Fiepbus in Barneveld te vinden. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen binnenlopen om het doolhof in deze kleurrijke dubbeldekker te bezoeken of deel te nemen aan de uiteenlopende doe-activiteiten. De bus staat deze dag op het Raadhuisplein in het centrum van Barneveld. Bovendien zijn kinderen tot 12 jaar op deze dag uitgenodigd mee te doen aan het muzikale tekenavontuur. Onder begeleiding van twee tekenaars gaan we aan de slag met een reusachtig kunstwerk waar iedereen zijn eigen creativiteit op los kan laten. Er zijn drie sessies van elk een half uur (11.00 uur, 12.00 uur, 13.30 uur). Van te voren aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon binnenlopen en aanschuiven. Deelname is gratis.