kinderschilderworkshop piet mondriaan met julia borsboom in museum nairac

Ook in de voorjaarsvakantie is beeldend kunstenaar Julia Borsboom weer in Museum Nairac voor haar populaire kinderschilderworkshop.

Op woensdag 1 maart kun je onder leiding van Julia leren schilderen als een echte kunstenaar. Na Vincent van Gogh, Picasso en Karel Appel neemt Julia je dit keer mee in de wereld van kunstenaar Piet Mondriaan. Mondriaan ken je misschien van zijn schilderijen met blauw, rood en gele vlakken.

Piet Mondriaan was samen met kunstenaars als Theo van Doesburg, Bart van der Leck, en Gerrit Rietveld oprichter van de kunststroming De Stijl. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat zij De Stijl bedachten! Dat jubileumjaar moet natuurlijk ook in Museum Nairac gevierd worden.

Samen met Julia bekijk je schilderijen van Piet Mondriaan. Natuurlijk mag je daarna zelf aan de slag en ga je een schilderij maken op een echte schildersezel! Na de workshop mag je natuurlijk jouw kunstwerk mee naar huis nemen. Of mogen wij jouw kunstwerk eerst nog een week in het museum aan andere bezoekers laten zien? Vind je dat een goed idee, dan kun je daarna je schilderij weer komen ophalen.

Wanneer: 1 maart 2017 om 14.30 uur (tot ongeveer 16.00 uur)

Waar: Museum Nairac

Leeftijd: van circa 7 tot 12 jaar

Kosten: 5 euro per kind inclusief materiaal en limonade

Geef je snel op via: info@nairac.nl onder vermelding van

'Workshop Julia Borsboom' òf via 0342-415666