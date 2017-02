Bewust naar Pasen met online Kunstretraite van Davitha

KOOTWIJKERBROEK- Bewust toeleven naar Pasen. Dat is het doel van de Kunstretraite met het thema 'Beelden van Jezus' van Davitha van de Kuilen uit Kootwijkerbroek. De retraite is online. Wie zich aanmeldt, krijgt elke dag een kunstwerk toegestuurd via de email.

Door Leo Polhuys

De start van het project is op 1 maart (aswoensdag), de aanvang van de 40-dagentijd. De afsluiting is op Stille Zaterdag (15 april). Belangstellenden hebben inmiddels een paar kennismakings-emails gekregen. Davitha van de Kuilen (1987) is geboren en getogen in Kootwijkerbroek. Ze is dochter van een kunstenares, heeft een atelier in Harselaar en stelde haar werk reeds enkele keren tentoon. De Kootwijkerbroekse volgde de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving bij ArTez in Arnhem en de master Kunsteducatie aan de Kunstacademie ArTez in Zwolle. Ze werkt nu zeven jaar als kunstenares. Haar specialiteit bestaat uit schilderijen en druktechnieken (vooral hoogdruk). ,,Ik beeld vaak mensfiguren en landschappen uit. Kenmerkend voor mijn werk is vooral het lijnenspel, een duidelijke link naar de druktechniek. '' Hoewel Davitha gelovig christen is, vindt ze niet dat ze per se christelijke kunst maakt. ,,Mijn werk is misschien niet voor iedereen even toegankelijk maar heeft wel een boodschap in die zin dat het mensen tot nadenken stemt en tot bezinning brengt. Maar mijn werk is niet speciaal voor christenen bedoeld en zeker niet voor mensen uit één bepaalde kerk. Mijn bedoeling is mensen op een andere manier naar de dingen te laten kijken. ''

Wildeman Davitha denkt dat het haar zeker gaat lukken, elke dag een kunstwerk te produceren in de 40-dagentijd. ,,Natuurlijk moet ik elke dag iets maken, maar ik hoop één of twee dagen in het voren te kunnen werken zodat ik een kleine buffer opbouw. Ik heb vorig jaar voor het eerst een project gedaan in het kader van de 40-dagentijd, maar hierbij ging het om zeven kunstwerken die ik online heb gedeeld met een aantal bekenden. Ik vond het een uitdaging om het project nu breder op te zetten.'' Davitha heeft het project ontwikkeld met de van oorsprong Barneveldse Robin van Deutekom van De

Trawant in Amersfoort.

Beeld Thema van de huidige kunstretraite is 'Beelden van Jezus'. ,,We kennen vaak de beelden van Jezus Christus uit de Bijbel, bijvoorbeeld als het Licht of het Brood des levens. Maar je kunt Jezus ook in minder vanzelfsprekende en bekende beelden weergeven, zoals gezinstherapeut of als wildeman. Kunst mag in dit opzicht ook best een beetje prikkelen.'' Davitha heeft in de afgelopen jaren kunst gemaakt van menselijke figuren waarin we ook het beeld van Jezus kunnen herkennen. Deze reeks kunstwerken heet 'To End All Wars'. Je ziet een figuur op de rug en kijkt hem dus niet aan. Juist omdat je niet zeker weet met wie je te maken hebt – is het Jezus, is het iemand anders? – kun je je allerlei mogelijke gezichten bij deze figuur voorstellen. Davitha: ,,In de eerste kennismakingsmail kennismakingsmail van de online kunstretraite maken we vanuit mijn werk een vergelijking met het werk van de Zuid Afrikaanse kunstenares Marlene Dumas. Haar werk 'Jesus Serene' sluit aan op het principe van de beelden of gezichten van anderen waarin we Jezus kunnen zien. Daarbij stellen we de vraag aan lezers; Wat doen gezichtsuitdrukkingen van anderen met ons? ''

De dagelijkse portie kunst tijdens de online kunstretraite wordt voorzien van een tekst uit het Johannesevangelie en bevat ook onder meer stiltetips. De afsluiting bestaat steeds uit een tekst van de bekende Duitse Benedictijner monnik Anselm Grün. De afsluitende teksten zijn afkomstig uit diens boek 'Beelden van Jezus'.

Deelname kan door aanmelding voor €1,- per dag via www.onlinekunstretratie.nl Meer over de kunst van Davitha zie je op www.davitha.nl. Na afloop van het project ontvangt elke deelnemer een ebook met alle 40 kunstwerken en bijbehorende teksten.