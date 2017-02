Huis van weleer geopend in Norschoten

BARNEVELD - In zorgorganisatie Norschoten vond dinsdag 22 februari 2017 de feestelijke opening plaats van het huis van weleer. Het huis van weleer is een reminiscentieruimte waar cliënten herinneringen kunnen ophalen aan vroeger en kunnen ontspannen.

Reminiscentie is een vorm van activiteitenbegeleiding voor ouderen waarbij het ophalen van vooral positieve herinneringen centraal staat. Het helpt mensen wanneer de ruimte je helemaal meeneemt in de juiste beleving. Hierdoor worden alle zintuigen geprikkeld om je mee te laten voeren naar je herinneringen.

Huis van weleer

Cliënten vinden het een prettige ruimte om in te zitten. Het is een ruimte vol met oude voorwerpen, die herinneringen oproepen aan vroeger. Voor hen biedt het huis van weleer een huiselijke en herkenbare sfeer. Mede met behulp van een van onze vrijwilligers en twee leerlingen van de Meerwaarde is deze ruimte ingericht in de stijl van de jaren 50.

Opening

Karin Breuker, bestuurder van Norschoten, verrichtte de officiële opening. Cliënten konden het huis van weleer bekijken, genieten van live muziek, chocolademelk en kruidkoek. Ook was er een tijdelijk museum ingericht, waar uitleg werd gegeven over oude voorwerpen.