Springkussenfestijn Barneveld terug na succesvolle eerste editie

BARNEVELD - In de herfstvakantie van 2016 organiseerden Optisport en SensationAir Attractieverhuur een groot springkussenfestijn in de Veluwehal. Mede-organisator Erik Boelen (Locatiemanager Optisport): "Eigenlijk wisten we niet precies wat we moesten verwachten qua belangstelling, maar het bezoekersaantal heeft ons verrast. De reacties van ouders waren ook enthousiast, waardoor we eigenlijk direct wisten: dit móeten we vaker doen". Dat vervolg komt er met een voorjaarseditie, die plaatsvindt op 2 en 3 maart 2017 in de Veluwehal in Barneveld.

De eerste editie van het Springkussenfestijn was op de eerste dag gezellig druk en op de tweede dag nagenoeg uitverkocht. De organisatie verwacht dat de toeloop op kaarten voor de komende editie nog groter zal zijn. Eddy Melissen (Eigenaar SensationAir Attractieverhuur) zegt daar over: "Vorig jaar merkten we dat de tweede dag erg vol was qua bezoekers. We zijn daarom gaan kijken hoe we de capaciteit konden verhogen en zijn zodoende tot een nieuwe indeling gekomen. Dit jaar staan er nóg meer grote stormbanen in de hal dan vorig jaar, zo wordt het Springkussenfestijn nog spannender en uitdagender!. Ook creëren we in de centrale hal van de Veluwehal een spelletjesfestijn met allemaal kleinere spellen. Hier kunnen de kinderen ook even lekker uitrusten als ze moe zijn van het springen".

Het Springkussenkussenfestijn Barneveld – Voorjaarseditie vindt plaats op 2 en 3 maart in de Veluwehal in Barneveld. Op 2 maart zijn de deuren geopend van 10.00 – 16.00 uur. Van 9.00 – 10.00 uur gaan de deuren al open voor de allerkleinste bezoekers (t/m 3 jaar) tegen een aangepast tarief (€3,-) Op 3 maart gaat de zaal om 9.00 uur open en zal om 15.00 uur sluiten.

De kaartjes zijn reeds te koop zijn bij de receptie van het zwembad bij de Veluwehal en bij zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen. De entree bedraagt € 7,50 per kind per dag. Ook is het mogelijk een kaart te kopen voor beide dagen, de prijs hiervan is 12 euro. Gezien de verwachte drukte adviseert de organisatie ouders de kaartjes van te voren aan te schaffen bij een van de verkooppunten Ouders mogen gratis meekomen! In het restaurant zijn consumpties en snacks verkrijgbaar.

Komen kinderen met hun sportteam, schoolklas of BSO groep? Vanaf 10 personen wordt er een speciaal tarief gehanteerd. Ook is het mogelijk om met een kinderfeestje te komen. Meer informatie hierover bij de kassa!