Vollemaanwandeling in het Wilbrinkbos

VOORTHUIZEN - De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op zaterdag 25 februari een wandeling bij volle maan in het Wilbrinkbos. Normaal is het Wilbrinkbos na zonsondergang niet toegankelijk, maar om de volle maan te kunnen beleven maakt de stichting eenmaal per jaar een uitzondering. Want bij volle maan is veel te zien en te horen.

U kunt de sterren zien en u hoort allerlei omgevingsgeluiden zoals geritsel in de bladeren, wegspringende konijnen en roepende bosuilen. Juist door die geluiden zult u merken dat een wandeling die u overdag al vaker heeft gemaakt 's nachts opeens geheel nieuw en anders kan zijn. Ervaar het zelf en ga mee met onze boswachters door een bosrijk gebied met houtwallen, heide, vijvers en vennetjes.

Onderweg wordt aandacht besteed aan de nachthemel. Tijdens de stiltemomenten luisteren we naar de nachtelijke geluiden Stevige schoenen en een lampje worden aangeraden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Start: 19.30 uur op de parkeerplaats aan de westzijde van het Wilbrinkbos, gelegen aan de Apeldoornsestraat bij Voorthuizen. Duur: ca. 2 uur. Deelname: € 7,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen € 4,00 p.p. op vertoon van een geldige donateurspas. Betaling: via Ideal bij reservering. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen.Informatie: Henk Huizing, tel. 06 - 51 381 453 of Keesjan Kleef, tel. 06 - 52 519 146.