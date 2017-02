BAM Infra bouwt ook Harselaartunnel zelf in Barneveld

BARNEVELD - De Harselaartunnel wordt ook gebouwd door de firma BAM Infra Regio Civiel B.V. uit Gouda. BAM Infra was al de aannemer van de infrastructuur rondom de Harselaartunnel, maar heeft nu ook de bouw van de tunnel zélf gegund gekregen.



De aanbesteding voor de bouw van de Harselaartunnel is gedaan door ProRail. Dat heeft te maken met het feit, dat alle werkzaamheden, die direct te maken hebben met het railtracé, onder de verantwoordelijkheid van ProRail vallen. De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland zijn uiteraard betrokken geweest bij het aanbestedingstraject.

Hoewel de twee aanbestedingen (voor de infrastructuur en voor de bouw van de tunnel) onafhankelijk van elkaar zijn gevoerd, biedt het feit dat één aannemer de werkzaamheden uitvoert en gaat uitvoeren, wel voordelen, bijvoorbeeld als het gaat om het plannen van de werkzaamheden. Dat ligt nu bij één uitvoerende partij.



Werkzaamheden

De afgelopen periode is BAM Infra B.V. gestart met de werkzaamheden rondom de bouwlocatie van de Harselaartunnel. Het gaat om de sloop van het tankstation Tolboom en de woning Baron van Nagellstraat 103, de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein bij de Wencopperweg (nabij de kruising met de Stationsweg), een tijdelijk parkeerterrein bij de Industrieweg (aan de achterzijde van het Transferium Barneveld-Noord) en bomenkap (bijvoorbeeld langs de A1, waar de afrit naar Barneveld wordt verbreed als onderdeel van het robuuster maken van de wegenstructuur.

Ook de aanleg van een nieuwe riolering (doorsnede 1250 mm) bij het Transferium Barneveld-Noord is nodig. De aangekochte strook van de bedrijventerreinen aan de noordoostzijde van de Baron van Nagellstraat moet vrijgemaakt worden. Er moet een doorsteek van de waterleiding van Vitens onder de Stationsweg worden gemaakt ter hoogte van het Binnenveld én onder de Baron van Nagellstraat ter hoogte van het voormalige tankstation Tolboom.

Transferium

Het Transferium Barneveld-Noord is op 6 maart 2017 gesloten voor auto's. Tot en met zondag 5 maart 2017 kan in het Transferium Barneveld-Noord worden geparkeerd; de volgende dag is dat niet meer mogelijk. De gemeente Barneveld legt voor automobilisten tijdelijke parkeerplaatsen aan achter het Transferium Barneveld-Noord (te bereiken via de Industrieweg) en aan de Wencopperweg. Parkeerders kunnen wel te voet via het Transferium Barneveld-Noord naar het Station Barneveld-Noord (via de loopbrug).

Omleidingsroutes

De gemeente Barneveld herhaalt haar verzoek aan automobilisten om de oostelijke omleidingsroute (Mercuriusweg – Hanzeweg – Wesselseweg) te gebruiken in plaats van de (zeker in de (school)spitstijden) drukkere westelijke route via de Nijkerkerweg en de Thorbeckelaan. Om het verkeer zo goed mogelijk tijdens de (school)spitstijden te laten doorstromen, blijven de verkeersregelaars op deze momenten bij de rotonde Schoutenstraat in dienst.

Tunnelbouw

De bouw van de Harselaartunnel zélf start in het najaar als alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Na de zomervakantie wordt eerst een tijdelijke overweg voor fietsers en voetgangers aangelegd; daarna start het graven van de tunnel.

Voor meer informatie, kijk op www.harselaartunnel.nl.