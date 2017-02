Centraal Nederland Rally in Voorthuizen

VOORTHUIZEN - De organisatie 'Stichting Rally evenementen Voorthuizen' heeft een gewijzigd verzoek ingediend voor het houden van een autorally. Er wordt een proef verreden op 8 april 2017 tussen 12.00 en 18.00 uur. Hiervoor worden tussen 10.45 en 19.00 uur enkele wegen afgesloten.

Dat zijn de Oude Zeumerseweg, Zeumerseweg, Blotekamperweg (tussen Zeumerseweg en Brugveenseweg), Elzenkamperweg, Garderbroekerweg (tussen Lange Zuiderweg en Blotekamperweg) en Brugveenseweg (tussen Molenweg en Blotekamperweg)

De Stichting Rallyevenementen Voorthuizen kondigde in december aan, dat zij in 2017 opnieuw een rally wedstrijd zal organiseren. Onder de naam Centraal Nederland Rally zullen op 8 april 2017 een rally en een shortrally worden verreden.

De organisatie organiseerde in 2014 en 2015 de Rally van Putten, een evenement dat een groot aantal deelnemers aan de start mocht verwelkomen. In 2016 moest de organisatie echter besluiten, dat het niet verantwoord was de wedstrijd voortgang te laten vinden.

Er werd echter niet stil gezeten en sindsdien is gezocht naar gebieden, waar de rally welkom is en waar ook opnieuw interessante proeven konden worden uitgezet. Dit was geen gemakkelijke opgave maar inmiddels zijn er een drietal interessante klassementsproeven uitgezet.

De deelnemers aan de rally zullen ongeveer 100 wedstrijd kilometers, verdeeld over negen klassementsproeven, te verwerken krijgen. De deelnemers aan de Short Rally zullen een zestal klassementsproeven rijden en daarbij ongeveer 60 kilometer op snelheid afleggen. De ondergrond zal opnieuw een mengeling van verhard en onverhard zijn.

Opnieuw is gekozen voor een compact ééndagsevenement. De start zal rond 13:00 uur plaatsvinden en de finish zal rond 20:30 uur zijn.