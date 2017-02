Wijkbijeenkomst De Lors (Dichtersbuurt) en Staatsliedenwijk

Op dinsdagavond 7 maart van 20.00-22.00 uur vindt er voor de derde keer een wijkbijeenkomst plaats voor de wijk De Lors, Dichtersbuurt en Staatsliedenwijk. We komen samen in de Eben Haëzerschool aan de Schoutenstraat 109. Twee keer per jaar vindt deze wijkbijeenkomst plaats. Ook deze keer zijn wijkbewoners en partijen die actief zijn in de wijk welkom. Het belooft een creatief en gezellig samenzijn te worden. Ontmoeting, kennismaken en samen plannen maken staan centraal.

Tijdens de vorige bijeenkomsten ontstonden er al mooie ideeën en samenwerkingen. Denk onder andere aan de organisatie van de maandelijkse buurtkoffies in Rumah Maluku, de buurtontmoetingen in de muziektent in de zomer en de opzet van het burenhulpteam.

In de agenda op de website van Welzijn Barneveld staat meer informatie. U kunt ook contact opnemen met Willeke Heijkoop, w.heijkoop@welzijnbarneveld.nl.