College stelt nieuwe conceptkaders voor onderwijshuisvesting vast

BARNEVELD - Het college van burgemeester en wethouders heeft twaalf conceptkaders voor de onderwijshuisvesting opgesteld. Ze gelden voor alle basisscholen, het voorgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

Nadat de gemeenteraad akkoord gaat met conceptkaders, kunnen de kaders verder getoetst en ontwikkeld worden met de schoolbesturen. In de zomer van 2017 wordt dan het nieuwe masterplan in de raad behandeld met daarin ook de vaststelling van de definitieve kaders. Dit plan geeft dan richting aan de huisvesting van de scholen voor de komende jaren.



Het huidige masterplan Primair Onderwijs (PO) stamt uit 2012 en het masterplan Voortgezet Onderwijs (VO) uit 2007. Samen met de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld vormen ze het uitgangspunt voor de huisvesting van de scholen in de gemeente Barneveld. In de meerjarenraadsagenda staat voor de eerste helft van 2017 een herijking van het Masterplan PO gepland.

De conceptkaders, waarbinnen het nieuwe masterplan wordt opgesteld, worden nu eerst voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad neemt 22 maart 2017 een besluit over deze kaders. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met de conceptkaders, kunnen de kaders verder getoetst en ontwikkeld worden met de onderwijsbesturen in de gemeente. In de zomer van 2017 wordt het masterplan aan de gemeenteraad aangeboden met de definitieve kaders ter vaststelling.

Deze conceptkaders houden rekening met de nieuwe ontwikkelingen, die sinds 2012 spelen. Voor sommige kaders wordt een verbreding voorgesteld, zodat ze ook bruikbaar zijn voor het voortgezet onderwijs.

De conceptkaders voor het Masterplan 2017 zien er als volgt uit:

1. Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van scholen voor primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen;

2. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld is hierbij het uitgangspunt;

3. Voorfinanciering scholen is geen vanzelfsprekendheid, er dient vooraf overeenstemming te zijn;

4. Renovatie of vervangende nieuwbouw wordt overwogen op het moment dat een gebouw ouder is dan 40 jaar, waarbij sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbestuur en gemeente;

5. Het onderhoudsniveau is sober maar adequaat, waarbij de MJOP's van de schoolbesturen en het Masterplan afgestemd worden op elkaar;

6. Een evenwichtige spreiding van het openbaar onderwijs;

7. Er wordt op een zorgvuldige manier omgegaan met leegstand en het afstoten van gebouwen, waarbij mogelijkheden voor brede scholen worden meegenomen;

8. Tijdelijke uitbreiding is alleen aan de orde indien de behoefte aan deze uitbreiding slechts van tijdelijke duur is (4 jaar of meer tot 10 jaar). Er wordt gezocht naar praktische oplossingen;

9. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren en (laten) uitvoeren van samenwerkingsverbanden, zoals met voor- en naschoolse opvang, MBO-instellingen of het bedrijfsleven maar kunnen in het belang van themagericht of doorgaande leerlijnen van 0 tot 20 jaar een beroep doen op de gemeente om ruimte te faciliteren;

10. Budget voor parkeren vanuit de eisen voor een vergunning toevoegen aan de normbudgetten;

11. Gemeentelijk beleid voor Duurzaam bouwen waar mogelijk toepassen voor schoolgebouwen;

12. Een grotere norm hanteren voor het bouwen van gymzalen die gebruikt worden voor het bewegingsonderwijs (minimale zaalgrootte van 14 x 22m toepassen).