Nieuwe kunstexpositie in Schaffelaartheater

In deze kunstexpositie zijn werken te bewonderen van kunstschilder Jaap Gerling. De expositie wordt zaterdag 11 maart om 16.00 uur officieel geopend door wethouder Didi Dorrestijn. Gitarist Coen Beijer verzorgt de muzikale omlijsting.

Jaap Gerling is in 2010 terechtgekomen op de Veluwe. Hier werd hij meteen geïnspireerd door de landschappen. In deze bossen en heide kunt u hem dan ook regelmatig vinden met een schetsboek. Gerling is opgeleid als docent beeldende vorming. Al vanaf de jaren 70 geeft hij tekenles op het voortgezet onderwijs en zegt zelf dat beeldend bezig zijn een voorwaarde is om goed les te kunnen geven.

Gerling toont zijn werk nu een aantal jaren aan iedereen. Hij vond het spannend maar hij is er erg gelukkig mee. Hij omschrijft zijn schilderijen als volgt: “Mijn werk heeft vaak een ontstaansproces van jaren, is gerelateerd aan de zichtbare werkelijkheid, maar is veel meer dan dat. Waar het een abstracte voorstelling lijkt te zijn, blijkt het toch toegankelijk voor de geïnteresseerde toeschouwer. Goede en integer gemaakte kunst is echter niet plaats- of regio gebonden, maar kan iedereen in het hart treffen. Ik hoop dat de toeschouwer van mijn werken het sprankelende en soms verrassende licht ziet, dat ik wil ontdekken en waaraan ik mijn levensvisie ontleen.”

De expositie is na de officiële opening, tijdens de openingstijden van de theaterkassa vrij te bezoeken. De toegang is gratis.