Helikopters komen bij duisternis deze zomer

BARNEVELD - Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door tot uiterlijk 00.00 uur. Voor de periode tussen april en oktober is toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur, zo laat de gemeente Barneveld weten. Zo kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

Personeel van het Defensie Helikopter Commando, locatie vliegbasis Gilze-Rijen oefent onder andere het vliegen bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur in week 14, 17, 18, 23, 27 en 32. De helikopterbemanningen vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen en Vliegbasis Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen in Nederland.

Bij duisternis vliegen helikopterbemanningen met speciale nachtzichtapparatuur. De bemanningen gebruiken geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien. Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG) beperken wel het rondom zicht. Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG's te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig.

Herstelperiode

Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Nederlandse helikopters en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen. De komende periode wordt daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid. Er wordt getraind met ladingen in en onder de helikopter, het in- en uitstijgen van personeel en het landen in verschillende omstandigheden. De trainingen worden regelmatig gecombineerd met deelname door eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine.

Informatie ontheffing en klachten

De verleende ontheffing en meer informatie over vliegbewegingen zijn te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij 'documenten'/ 'downloads', of NOS teletekst pagina 766. De beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant, zie MLA/019/2017 op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant. Bezwaar tegen het verlenen van deze ontheffing kan binnen zes weken worden ingediend, zie de ontheffing voor meer informatie. Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.