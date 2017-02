Nieuwe kringloopwinkel opent met gedenken

BARNEVELD - Donderdagavond om 19.00 uur werd aan de Edisonstraat in Barneveld de kringloopwinkel van Woord & Daad geopend. Ondanks het slechte weer waren er vele vrijwilligers en genodigden aanwezig. De openingswoorden van de heren Dick van de Beek (Kringloods) en wethouder Aart de Kruijf werden vanwege de regen binnen gehouden. De 92-jarige oprichter van Woord & Daad, de heer Ivo 't Lam, zou samen met wethouder Aart de Kruijf de Kringloods openen, maar helaas overleed hij zaterdagavond. Er werd na dit overlijdensbericht een minuut stilte in acht genomen.



Na het officiële gedeelte knipte Wethouder Aart de Kruijf buiten voor de kringloopwinkel een lint door, waarmee hij de Kringloods voor geopend verklaarde.

Het ziet er allemaal prachtig en ruim uit, met zichtbaar veel zorg is alles in orde gebracht voor de opening. Dick en Bertha van de Beek zijn al sinds vorig jaar zomer in touw om dit te realiseren. "We willen een kringloopwinkel in het hogere segment zijn!" Samen met Leon en Wilma Huijser en zo'n vijfentwintig vrijwilligers wordt er hard gewerkt om hier een succes van te maken. Dick en Bertha van de Beek hopen nu op wat rustiger vaarwater, om weer meer tijd te hebben voor hun gezin.

Van 20.00-22.00 uur was iedereen welkom om te komen kijken èn kopen.

De 'Kringloods' is geopend op woensdag- en donderdagmiddag en op vrijdag en zaterdag de hele dag. Het is echt de moeite waard een kijkje (en koopje) te nemen.