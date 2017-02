Kunst op de Willem van Oranjeschool

BARNEVELD - De leerlingen van de Willem van Oranjeschool aan de Lange Voren in Barneveld zijn druk geweest met het onderwerp "Kunst" en verdiepten zich in verschillende kunstenaars en kunstvormen, zoals ook muziek. Sommige groepen liepen de kunstroute in het dorp, andere gingen naar het Kröller Müller museum. Het personeel van dit museum merkte bij de kleuters betrokkenheid en interesse op!

De school hangt vol met schilderijen van Mondriaan en de Mona Lisa is in allerlei varianten aanwezig, prachtig.

In een groep zijn kinderen aan de slag gegaan met gesloopte apparaten, er zijn schildersezels gemaakt, waarop de fraaie kunstwerken getoond kunnen worden, enz. enz.

"Heel mooi om dan tijdens de lessen te merken dat kinderen verwonderd kunnen raken over muziek, over het werk van een componist, over de techniek die Esscher in zijn tekeningen gebruikte, enz.", aldus de school.

Donderdagavond waren alle kunstvormen en –werken te bewonderen. Er was allerlei eten en drinken te koop en er werden door een enthousiaste veilingmeester mooie kunstwerken geveild, dit alles voor een goed doel.