Gemeentelijke belastingen kunnen in acht gelijke termijnen betaald worden

BARNEVELD - De gemeente Barneveld biedt de mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen automatisch in acht gelijke termijnen te betalen. "Dat is voor u én voor ons gemakkelijk", aldus de gemeente.

"We zetten de voordelen even op een rij:

- U betaalt altijd op tijd;

- U hoeft maar één keer een machtiging af te geven;

- U betaalt de belastingaanslag niet in één keer, maar gespreid in acht gelijke termijnen van maart tot en met oktober.

Hoe regelt u deze automatische incasso?

1. Ga naar www.barneveld.nl/digitaal/belastingloket;

2. Log in met uw gegevens en kies bij 'Automatische incasso' voor 'Overzicht rekeningnummers';

3. Volg de stappen; u krijgt direct per e-mail een ontvangstbevestiging.

P.S. Doe dit vóór 20 maart, dan wordt dit voor het belastingjaar 2017 geregeld.

Wie vragen heeft, kan bellen: 0342-495882 (9.00-12.00) of mailen: invordering@barneveld.nl.