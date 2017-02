Voorthuizen Straalt weer op zaterdag 8 april

VOORTHUIZEN - Over 6 weken is het weer 'Voorthuizen straalt'! Op zaterdag 8 april gaat het gebeuren met als thema 'Kelten'. Er is héél veel te doen! "Kortom, een dag die je niet mag missen", laat de organisatie op Facebook weten.

Er is een kleedjesmarkt, een standwerkersconcours en een grote, gezellige braderie. Overal is muziek en optredens: van popkoor Luidkeels tot trommelaars, vrolijke folkbands en de indrukwekkende Seaforth Highlanders met hun doedelzakken. Dan is er de ondernemersmarkt: "Maak kennis met deze leuke lokale ondernemers. Loop gelijk even langs de stands van diverse verenigingen uit het dorp. Bij de een kun je een bal in de korf gooien en bij de ander trek je even een 50 meter sprint…"

Voor de kinderen staat een knutseltent klaar om de allermooiste creaties te maken. Ook is er een speurtocht op touw gezet. Natuurlijk kunnen de kids zich even laten schminken. Kabouter Snorremans is ook gezellig aanwezig.

Vanaf het terras zijn al die mooie, kleurrijke modellen in Keltenkostuums op de Voorthuizense catwalk te bewonderen!

Voorthuizense Highlander Games

Tijdens Voorthuizen Straalt gaan diverse groepen met elkaar battelen: wijken, ondernemers, campings en cafés. Ook kinderen mogen meedoen. Er is nog plek om teams aan te melden! En je hoeft echt geen topconditie te hebben…

Gestreden wordt in het hamerwerpen, touwtrekken, boomstamwerpen, strobaalwerpen en nog veel meer. Op 7 maart a.s. is er een speciale voorlichtingsavond over deze games voor alle opgegeven groepen plus overig geïnteresseerden. "Kom luisteren naar de opzet van deze Medieval Power Challenge en geef je (tot een week erna) op." Locatie: Restaurant Vakantiepark Ackersate, 7 maart 19.30 uur. Ga naar www.visitvoorthuizen.nl (bij evenementen) voor meer info en alle inschrijfformulieren.