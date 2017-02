Start sloop huurwoningen Julianaplein Barneveld

BARNEVELD - Woningstichting Barneveld verwacht in de tweede helft van 2018 de oplevering van 40 nieuwe woningen in diverse prijsklassen aan het Julianaplein in Barneveld. De start van de bouw is gepland voor dit najaar. In voorbereiding hierop beginnen deze week de sloopwerkzaamheden van de 28 huurwoningen en grondwerkzaamheden. Dat werk duurt ongeveer tot mei van dit jaar.



In opdracht van Woningstichting Barneveld voert firma Vink de (voorbereidingen op de) sloopwerkzaamheden van de leegstaande woningen uit de jaren twintig uit. Zij starten met de asbestsanering. Omwonenden, oud-bewoners en het wijkplatform zijn hiervan via een brief op de hoogte gebracht.



Start bestemmingsplan

Woningstichting Barneveld werkt samen met gemeente Barneveld en bewoners aan de plannen. De gemeente Barneveld organiseert naar verwachting in maart een inloopavond, in het kader van de start bestemmingsplanprocedure.



Nieuwbouw

Het nieuwbouwplan bestaat uit 40 woningen, waaronder kleine en grote eengezinswoningen, beneden- en bovenwoningen en grondgebonden (senioren)woningen. Alle oud-bewoners van het Julianaplein zijn inmiddels verhuisd, tijdelijk naar een wisselwoning of definitief. Er keren 14 huishoudens terug. De woningstichting richtte vorig jaar een klankbordgroep op met een vertegenwoordiging van terugkerende bewoners, die meedenken en meepraten over de nieuwbouwplannen.