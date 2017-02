Gospelkoor Inspiration in ITL-dienst

GARDEREN - Tijdens de ITL-dienst zondag treedt Gospelkoor Inspiration op. Spreker is Martin Brand.

ITL staat voor 'Ignite the Light'. Dit is een maandelijkse dienst die gehouden wordt in de Gereformeerde Kerk in Garderen. De dienst is laagdrempelig en leuk voor zowel jong als oud. Elke maand hoor je schitterende muziek en boeiende sprekers: veelal bekende namen in de christelijke wereld.

De ITL-dienst wordt elke laatste zondagavond van de maand georganiseerd. De start van de samenkomst is om 19.00 uur. De Gereformeerde Kerk bevindt zich aan de Speulderbosweg 2 in Garderen.