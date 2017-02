Dronkelaarseweg versperd

TERSCHUUR - De gemeente Barneveld start maandag met werkzaamheden op de Dronkelaarseweg in Terschuur. Het gaat om snoeiwerkzaamheden tussen de Otelaarseweg en de Stoutenburgerweg. de werkzaamheden duren tot en met vrijdag 3 maart. de werkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen 07.00 en 17.00 uur. Ter plaatse geldt een volledige rijbaanafsluiting voor doorgaand verkeer. Alle percelen en woningen blijven bereikbaar. Er is een omleiding via de Otelaarseweg, de Kallenbroekerweg en de Stoutenburgerweg. Verder zijn vanwege het natte weer de wegwerkzaamheden aan het fietspad op de Thorbeckelaan in Barneveld tot nader order uitgesteld, zo meldt de gemeente Barneveld.