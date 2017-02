Natasza Tardio over keuzes maken op het JFC

BARNEVELD - Woensdag 22 februari bezocht schrijfster Natasza Tardio alle A2-klassen van het Johannes Fontanus College. Met een enthousiast verhaal, dat verder ging dan een lezing over haar eigen werk. Aldus het JFC op Facebook.

Zij praatte met leerlingen over het schrijfproces: Hoe werkt dat nou in je hersenen?

Ze liet hen nadenken over politieke keuzes, die we maken en de consequenties, die dat kan hebben voor anderen om ons heen.

En natuurlijk vertelde ze over Meedogenloos, haar nieuwe jeugdthriller, waar veel leerlingen zich voorafgaand aan het schrijversbezoek in verdiept hadden.