Floralia zoekt versterking

VOORTHUIZEN - Floralia Vereniging Voorthuizen is met spoed op zoek naar een pr-bestuurslid, een festival coördinator en vrijwilligers voor de catering en voor de corsobegeleiding.

Na jaren van bezuinigen en met verlies het jaar afsluiten, is het dankzij de sponsoren, giften, etc. en nog een paar mogelijke bezuinigingen gelukt het tij te keren en het jaar met zwarte cijfers te sluiten. Dat bleek op de jaarvergadering vorige week, aldus Floralia op Facebook.

Corso

De route van het corso blijft hetzelfde en er wordt gekeken of de bomen langs de route gesnoeid kunnen worden, zodat de hoogte van 6 meter gehandhaafd kan blijven. Doordat er geen tekst meer op de corsowagens vermeld staat, is het onduidelijk van wie welke wagen is. De wijken gaan ideeën over een bord, banner of karretje spuien. " We proberen er wat eenheid in te krijgen. Verder gaan we proberen de gaten tussen de wagens te verkleinen".

Het festival blijft in principe hetzelfde. Er gaat meer aandacht besteed worden aan de catering. Daarom is Floralia dus ook op zoek naar meer vrijwilligers.

De krant van Floralia wordt afgeschaft. In plaats van de advertenties komt er een club van 100. Iedereen kan zich aanmelden voor deze club. De naam komt dan op 2 grote zeilen, die het hele weekend op het Bunckmanplein komen te staan en meerijden in het corso.

Hoogheden:

1 April is geen grap dit jaar, want dan krijgt Floralia toch echt nieuwe hoogheden. Iedereen is welkom om 20.00 uur in brasserie Buitenlust.

Tot slot heeft Floralia uitgebreid stilgestaan bij de veiligheid rondom het corso. Hierover zal later meer informatie komen.