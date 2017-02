Ontmoetingsavond voor pleegouders in de gemeente Barneveld

BARNEVELD - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld en de gemeente Barneveld organiseren in maart een ontmoetingsavond voor pleegouders. Uit onderzoek blijkt dat bijna 70% van de pleegouders behoefte heeft aan iemand om ervaringen mee te delen. De bijeenkomst is ook bedoeld om te peilen of er behoefte is aan het oprichten van een pleegoudernetwerk.

Het landelijke onderzoek naar de behoefte aan pleegoudernetwerken toont aan dat pleegouders behoefte hebben aan een netwerk om ervaringen uit te wisselen, maar dat pleegouders elkaar niet altijd weten te vinden.

De gemeente Barneveld en het CJG Barneveld organiseren daarom op 9 maart een ontmoetingsavond voor pleegouders om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Het pleegoudernetwerk kan uitgroeien tot een sparring partner in de lokale zorg voor de jeugd.

De ontmoetingsavond wordt gehouden op donderdag 9 maart 2017 in Dok 14 in De Glind. De avond begint om 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven: info@cjgbarneveld.nl. De deelnemers ontvangen uiterlijk één week van tevoren het programma van de avond.



Wie meer informatie wil over de ontmoetingsavond of het pleegoudernetwerk, kan contact opnemen met: Karina van Triest (CJG Barneveld), kvantriest@cjgbarneveld.nl, Marieke Postma (Gemeente Barneveld), m.postma@barneveld.nl