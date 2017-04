De Boekenkast van Marthijn van Leeuwen

VOORTHUIZEN – Het gezegde luidt 'toon mij je boekenkast en ik zeg wie je bent'. Barneveld Vandaag neemt een kijkje in de boekenkast van bekende en minder bekende personen in de regio en ontdekt samen met de eigenaar wat de boeken over hem of haar vertellen. Vandaag: Marthijn van Leeuwen, predikant van de Hervormde Gemeente Voorthuizen.

Door Elly Mulder

Bij een predikant is het altijd afwachten wat er in de boekenkast staat. Zijn het alleen theologie-gerelateerde boeken of worden ter ontspanning ook andere genres gelezen?

"Nou", zegt Marthijn van Leeuwen, "wat hier in mijn studeerkamer staat is allemaal wel theologisch. Maar in de huiskamer staan gewoon romans in de kast. En op zolder staan nog boeken van onder meer Tolstoj en Chaim Potok. En in alle drie de kasten vind je wel boeken van C.S. Lewis. Daar zit een theologische, maar ook een vormende kant aan. Dus dat is wel een van mijn favoriete schrijvers. Maar als ik op vakantie ga, dan neem ik stiekem toch ook een theologisch boek mee. Omdat ik vind dat ik ook tijdens de vakantie wel iets nuttigs moet lezen. Maar vaak komt dát boek niet uit. Er zijn natuurlijk collega's die maximaal kunnen ontspannen met tien theologische boeken, maar dat heb ik niet. Onze vakanties zijn tamelijk actief en dan wordt het 's avonds echt zo móeten. Dan wil ik gewoon een verhaal dat me pakt."

En wat voor verhalen zijn dat? "Heel divers. Charles Martin vind ik een mooie schrijver, Randy Singer vind ik ook leuk. En boeken van Khaled Hosseini en dat soort schrijvers vind ik heerlijk. Om een heel andere cultuur, tot aan de kruiden op de markt, op te snuiven. Chaim Potok vind ik ook altijd heel mooi. Omdat hij van binnenuit over het Jodendom schrijft, waardoor je een idee krijgt hoe dat leven in mekaar zit. Irma Joubert schrijft op die manier heel mooi over het leven in Zuid-Afrika. Dat is vormend, maar ook ontspannend. Je hoeft er niets mee, het is een soort kennismaken."

Tolkien

Klassieke schrijvers als Dostojevski kan hij ook waarderen. Iets dat hij graag op zijn kinderen overbrengt. Zijn dochter zag dat aanvankelijk niet zo zitten.

"Maar nu lees ik De Hobbit en Lord of the Rings in ruil voor dat zij die andere boeken leest. Dus ik ben nu met Tolkien bezig."

Hoe bevalt dat? "Nou, ik denk dat ik dat net iets te laat doe. Ik heb al heel veel beschouwends daarover gelezen. Daarom vind ik het een beetje moeizaam om er doorheen te komen. Maar het hoort eigenlijk wel in de 'gereedschapskist' te zitten."

Schuurpaal

Een schrijver die veel invloed heeft op zijn manier van denken, is professor Van de Beek. "Hij is een zelfstandig denker. En dat vind ik heel prettig. Ik vind het een ideale 'schuurpaal'. Hij heeft als christen m'n hele vertrouwen, maar hij denkt op een bepaalde manier net anders dan ik. En ik ben het niet altijd met hem eens, maar voel wel zoveel verbondenheid dat ik daar dan mee worstel. Het rekt mijn manier van denken op. Al zou hij nog twintig boeken schrijven, ik zal het nooit helemaal met hem eens worden. Maar hij legt wel heel veel dingen open voor me."

Naam: Marthijn van Leeuwen

Woonplaats: Voorthuizen

Leeftijd: 41 jaar

Burgerlijke staat: getrouwd met Gea

Kinderen: Eline (15), Matthan (12) en Joah (9)

Beroep: predikant

Hobby's: hard lopen, hard fietsen en hard werken