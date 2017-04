Jarige van de Week: Catharinus Bosma

"Onze rasechte Fries wordt 50 jaar!" meldden de vrienden van Catharinus. Woensdag 19 april zag hij Abraham en straks ziet hij ook zo'n lekkere verjaardagstaart van Bakker Koot. Die gunnen Peter, Henriette, Rebecca en Emanuelle hem "omdat je een vriend bent waar wij graag een avond of weekend mee ver brengen. Je gezellig, humoristisch bent. Gewoon een vriend die het waard is! Had die verhuizing vanuit Friesland niet plaatsgevonden dan hadden we elkaar ook niet leren kennen. En daarover zijn wij blij." Vrijdag vieren ze het samen met de overige familie en vrienden... en die taart.