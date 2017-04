win of koop gewei van edelhert bij natuurmonumenten

EDE - Op zondag 30 april doet Natuurmonumenten veel afworpstangen van edelherten in de verkoop. Ook bestaat er de mogelijkheid om een afworpstang te winnen door het raden van het juiste gewicht. De verkoop is van 10.00 uur tot 16 uur bij het kantoor van Natuurmonumenten, Planken Wambuisweg 1 te Ede. De stangen worden contant verkocht voor prijzen tussen de € 50, - en € 150, - Leden van Natuurmonumenten krijgen korting.

In de wintermaanden en het vroege voorjaar werpen de mannelijke herten hun gewei af. Direct na de afworp begint een nieuw gewei te groeien vanuit de rozenstokken. Na 4 tot 5 maanden heeft het hert een nieuw gewei opgezet, in de regel nog groter en zwaarder dan het jaar ervoor. Tijdens de bronst in september zijn de herten op hun mooist. Het hert met het zwaarste gewei verzamelt de meeste hinden om zich heen en zorgt zo voor het meeste nageslacht.

De afgeworpen stangen worden door de boswachters opgezocht en worden verkocht, vaak zijn beide stangen van hetzelfde dier gevonden en deze worden dan ook als een spannetje aangeboden.

Prijsvraag

Iedereen mag meedoen om het juiste gewicht te raden van een afworpstang. De winnaar mag deze stang na afloop behouden. De boswachter geeft ter plekke uitleg over de opbouw van het gewei en kan antwoord geven op de meeste vragen.

Bij de parkeerplaats start de gele wandelroute, deze 8 km. lange route loopt door het leefgebied van het edelhert en je kunt er genieten van de afwisselende natuur op Planken Wambuis.

Voor wie: Alle natuurliefhebbers, van groot tot klein

Datum: Zondag 30 april 2017

Tijdstip: Van 10:00 uur tot 16:00 uur

Waar: Parkeerplaats kantoor Natuurmonumenten, Planken Wambuisweg 1A te Ede