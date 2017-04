Zalige Zondag 7 mei; wetenschappers aan het woord!

KOOTWIJK - Een bijzondere Zalige Zondag; met de inspirerende wetenschappers prof. Aukje Nauta en prof. Matthijs Schouten en de theatervoorstelling Wormgat van Pieter van der Sman met muzikant Jolle Roelofs. In De Theaterloods in Radio Kootwijk; het kuuroord voor de ziel en de zaak waar je met kunst, cultuur, natuur en wetenschap wordt uitgedaagd en geïnspireerd.

Prof. Aukje Nauta, bekend psycholoog, is gepromoveerd op conflicthantering. Ze interesseert zich mateloos voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan, hoe ze elkaar bevechten, buitensluiten of juist onbaatzuchtig helpen. Onlangs besloot zij om eens grondig te onderzoeken hoe ze in haar eigen hoogstpersoonlijke vriendschapsrelaties staat. Ze deed een paar belangrijke ontdekkingen die haar - en hopelijk ook u - helpen om zowel relaties thuis als op het werk een boost te geven.



Prof. Matthijs Schouten is als bioloog, filosoof, godsdienstwetenschapper en Keltische taal- en letterkundige een veelzijdig wetenschapper. Hij daagt je uit om anders te kijken naar de natuur en naar jezelf. Wie ben jij in relatie tot wat er om je heen gebeurt?



Twee wetenschappers met twee uitdagende presentaties. Aansluitend word je uitgenodigd om in de voor hen speciaal ingerichte 'huiskamer' te komen en in gesprek te gaan. Vragen staat vrij.



Het programma eindigt met de theatervoorstelling Wormgat.

Wormgat vertelt het verhaal over een man die overspannen op zoek is naar het ultieme NU. Een eigenzinnige voorstelling van topacteur en theatermaker Pieter van der Sman die al ruim 15 jaar deel uitmaakt van zowel Productiehuis Plezant als van het Nationale Toneel in Den Haag. Samen met componist en muzikant Jolle Roelofs verweeft hij theater en muziek met elkaar; een muzikale collage van teksten, 'spoken word', stand-up philosophy en een tikkeltje wetenschap.

De dag wordt afgesloten met een speciaal lente diner, verzorgd door huiscateraar Délicat. Tickets daarvoor zijn - in combinatie met kaarten voor het middagprogramma - verkrijgbaar op www.detheaterloods.nl

Programma 7 mei:

12.00 - (H)eerlijke lunch

13.00 - Inspiratiewandeling

13.45 - Ontvangst gasten middagprogramma

14.00 - Wetenschappers aan het woord

15.00 - Maak kennis met Aukje Nauta en Matthijs Schouten

16.00 - Theatervoorstelling Wormgat

16.45 - Borrel

17.30 - Lente diner

