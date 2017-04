Ziekenhuis: Betere spiertraining na knieklachten

EDE - Twee jaar geleden heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei in samenwerking met Wageningen University een Biodex aangeschaft. Dit is een apparaat voor uitgebreide metingen van spierkracht. Inmiddels test het ziekenhuis hiermee (bijna) elke patiënt die een voorste kruisband heeft gescheurd. Met de testresultaten kan de behandelend fysiotherapeut een heel gerichte training geven. Vanuit de wijde omtrek komen patiënten hiervoor naar het Edese ziekenhuis.

De Biodex is 's werelds meest geavanceerde apparaat op het gebied van krachtmeting en revalidatie. Het is speciaal ontwikkeld voor het testen van spieren bij patiënten met uiteenlopende klachten. Met de metingen kan tijdens de revalidatieperiode nauwlettend de vooruitgang worden gemeten en past de behandelend fysiotherapeut het niveau van de oefeningen aan.

Doel metingen

De Biodex heeft verschillende functies. Zo kan de kracht van spieren en spiergroepen tussen links en rechts worden vergeleken, metingen voor en na de operatie kunnen worden vergeleken en slot kan de uitslag vergeleken worden met gegevens uit wetenschappelijke literatuur.

Drie hiervoor opgeleide fysiotherapeuten in het ziekenhuis: Jacquelien den Hollander, Ellen Oosting en Peter Palma, voeren de Biodextesten uit. Met de uitslagen van de test kan de eigen fysiotherapeut van de patiënt de vooruitgang zien en de training daarop aanpassen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de patiënt weer zijn oorspronkelijke niveau behaalt. Dat kan voor de één betekenen dat hij weer volledig zijn sport kan oppakken en voor een ander dat hij zijn dagelijkse werkzaamheden of hobby's weer kan uitvoeren.

Protocol

De 1e en 2e lijns(sport)fysiotherapeuten uit de regio Gelderse Vallei die gespecialiseerd zijn in het behandelen van patiënten met een voorste kruisbandruptuur, hebben samen een protocol opgesteld voor de behandeling van een gescheurde voorste kruisband. Aan dit protocol is de Biodex aan toegevoegd.

Andere doelgroepen

Naast het testen van patiënten met een gescheurde kruisband, test het ziekenhuis met de Biodex steeds meer doelgroepen waaronder patiënten na een totale knieprothese, na een hamstringblessure, om inzicht te krijgen in de algemene lichamelijke situatie, etc.

In de toekomst komen hier zeker nog meer doelgroepen bij zoals schouder- en heuponderzoeken en trainingsmogelijkheden met de Biodex.