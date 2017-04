BARNEVELD - Wijkplatform De Lors Barneveld organiseert een Buitenspeeldag op 14 Juni 2017.



Het duurt nog even, maar voor je het weet is het weer zo ver. De organisatie is in ieder geval al druk op zoek naar vrijwilligers, die deze middag willen komen helpen om de kinderen een onvergetelijke middag te geven. Wie wil, meldt zich via pb of door een berichtje hier. Het helpen bestaat uit zorgen dat de spellen goed lopen , koffie / thee of limonade uitdelen.