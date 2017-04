Medewerkers De Rozerie slagen voor cursus Alcohol schenken

BARNEVELD - Alle medewerkers van Lunchroom De Rozerie hebben onlangs de IVA-cursus (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) met goed resultaat gevolgd. Dit is een training voor iedereen die op niet-commerciële basis alcohol schenkt.



Binnenkort wordt het IVA-certificaat verplicht, dus ook voor de medewerkers van De Rozerie. Speciaal voor de deelnemers van De Rozerie was deze cursus aangepast, op zo'n manier dat ze dezelfde onderwerpen, kennis en vaardigheden aanleren.

Wethouder Hans van Daalen kwam langs om met de deelnemers in gesprek te gaan. De wethouder had daarnaast ook de eer om de certificaten aan de medewerkers uit te reiken.

Kennis over alcohol, de effecten en risico's

In een quiz kregen de deelnemers meer informatie over alcohol. Daarnaast leerden ze de belangrijkste regels uit de Drank- en Horecawet.



Naast informatie over alcohol werd er vooral geoefend in de praktijk. Hoe gedraagt/voelt iemand zich die dronken is? Elke medewerker kreeg een speciale 'dronkemansbril' op waarmee ze tussen kegels moesten lopen. Deze 'dronkemansbril' stelt de drager in staat om het effect van alcohol binnen een nuchtere setting te ervaren. Op een speelse manier ondervond iedereen dat het behoorlijk moeilijk is om eenvoudige handelingen uit te voeren.

Naast het oefenen met deze speciale bril werden er ook praktijksituaties geoefend. Hoe vertel je duidelijk aan iemand van 13 jaar aan de bar dat diegene geen biertje krijgt? Meer voorbeelden zijn: schenken aan een minderjarige, schenken aan een volwassene die het voor een minderjarige komt halen en schenken aan iemand die teveel gedronken heeft.

Lunchroom De Rozerie

Lunchroom de Rozerie is een bijzondere lunchroom. We streven er naar om bijzonder te zijn in de kwaliteit van onze gerechten en in de kwaliteit van onze gastvrijheid. Wij zijn ook bijzonder, omdat de Rozerie mede gerund wordt door mensen met een verstandelijke beperking. De Rozerie is een leerwerkplek voor mensen met een verstandelijke beperking voor zowel de keuken als de bediening.

De Rozerie is open op de volgende tijden: maandag 11.30-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur en vrijdag van 10.00-21.00 uur.